İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı birçok ilçeyi beyaza bürüdü. Çamlıca Tepesi’ne yağan kar sonrası havanın aydınlanmasıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı birçok ilçeyi beyaza bürüdü. Çamlıca Tepesi’ne yağan kar sonrası havanın aydınlanmasıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, manzarası ve güzelliği ile bilinen Çamlıca Tepesi’ni beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler havanın aydınlanması ile ortaya çıktı. Birçok evin çatısının kar ile dolduğu görüldü.