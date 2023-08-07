Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ziyaretçi akınına uğrayan, özellikle yabancı turistlerin tercih etmeye başladığı Çamlıca Kulesiyle ilgili olarak “Uluslararası turistik cazibe merkezi olarak daha fazla önem kazanıyor. Yüzde 35’i yabancı turistlerden oluşan ziyaretçi sayısı 1 milyon 196 bine ulaştı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’un yeni siluetlerinden Çamlıca Kulesini ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Uraloğlu, kuleyi gezdi ziyaretçilerle sohbet etti. Türkiye’de eğitim gören ve Beşiktaş forması giymiş Endonezyalı öğrencilerle sohbet eden Bakan Uraloğlu, ilgi odağı haline gelen Çamlıca Kulesi’nin ziyaretçi durumuna ilişkin, “Çamlıca Kulesi’nin ziyaretçi sayısı önceki yılın Ağustos sonu itibari ile 788 bin 241 kişi ziyaret etmişti. Çamlıca Kulemizin ziyaretçi sayısı giderek artıyor ve bir önceki yılın aynı ayına göre 407 bin 759 artış göstermiş durumda ve şuan 1 milyon 196 bine ulaştı. Uluslararası bir turistik cazibe merkezi olarak giderek daha fazla önem kazanıyor. Ziyaretçilerimizin yüzde 35’i yabancı turistlerimizden oluşuyor” dedi.

369 metrelik uzunluğu, deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliği ile Avrupa’nın en yüksek kulesi olma özelliğini taşıyan Çamlıca Kulesi, 29 Mayıs 2021’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmış olan Çamlıca Kulesi 7’den 70’e herkesin ilgisini çekiyor. Şehrin siluetini, tarihi simgelerini ve doğal güzelliklerini panoramik manzaralarla sunan Çamlıca Kulesi, İstanbulluların yanı sıra şehri ziyarete gelen yabancı turistlerin de ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ziyaretçiler, benzersiz İstanbul manzarasına ek olarak çok boyutlu İstanbul filmi Seyyah 360 ve katılımcılarına ayın karanlık yüzeyine seyahat deneyimi yaşatan dijital temapark Hedef Ay ile kulede keyifli zaman geçirme imkanı buluyor. İnteraktif alanlar ve panoramik İstanbul manzarası ile son altı ayda Çamlıca Kulesi’nde turistlerin ortalama ziyaret süreleri ise 1-1 buçuk saate ulaşmış durumda.