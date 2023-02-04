İstanbul’da trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kontrolü yaptı. Yasağa uymayarak kış lastiği takmayan sürücülere ceza yağdı.

İstanbul’da trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kontrolü yaptı. Yasağa uymayarak kış lastiği takmayan sürücülere ceza yağdı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama noktalarında ve şehrin muhtelif yerlerinde şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslere ve yük taşıyan araçlara zorunlu kış lastiği takılmasına yönelik denetimler yaptı. Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri istikametinde yapılan denetimlerde lastik derinliği uygun olmayan araç sürücülerine 2 bin 568 lira ceza uygulandı. Kış lastiği takmayarak kurallara uymayan 5 sürücüye ise toplam 12 bin 840 lira idari para cezası uygulandı. Kurullara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandığı denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.