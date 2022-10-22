Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi’nin de paydaşları arasında olduğu, bölgeyi eskiden olduğu gibi canlı ve hareketli günlerine yeniden kavuşturmayı amaçlayan Çamlıbel Sokak Şenliği’nin üçüncüsü renkli görüntüler altında başladı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi’nin de paydaşları arasında olduğu, bölgeyi eskiden olduğu gibi canlı ve hareketli günlerine yeniden kavuşturmayı amaçlayan Çamlıbel Sokak Şenliği’nin üçüncüsü renkli görüntüler altında başladı.

Mersin Akdeniz Çamlıbel Derneği, Akdeniz Belediyesi, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği ile STK’ların işbirliğiyle organize edilen 3’üncü Çamlıbel Sokak Şenliği, bando eşliğindeki kortej yürüyüşü ve dans gösterileriyle start aldı. Bir zamanlar Mersin’in en hareketli bölgelerinin başında gelen Çamlıbel’i eski günlerine kavuşturmak, yeniden bir cazibe merkezine dönüştürmek amacıyla gerçekleşen Çamlıbel Sokak Şenliği’nde sokak sanatçıları ziyaretçilerin ilgisini çeken performanslarını sergiledi. Kadın girişimciler de açtıkları stantlarda, ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini konukların beğenisine sundu.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da eski Çevre Bakanı ve AK Parti MKYK üyesi Fatma Güldemet Sarı ve başkan yardımcıları ile birlikte Çamlıbel Sokak Şenliği’ne katılarak stantları tek tek gezdi, kadınlarla sohbet etti. Mersinlileri şenliğe katılmaya çağıran Gültak, “Çamlıbel Sokak Şenliği’nde kadınlara pozitif ayrımcılık yaptık, şenlik alanında kadınların sergilediği ürünleri gördük. Rahatlıkla satış yapabiliyorlar ve Mersinli hemşerilerimiz de akın akın Çamlıbel’e geliyor. Çamlıbel’in yeniden hareketlenmesi noktasında güzel bir festival olacak. Akdeniz Belediyesi olarak da burada faaliyet gösteren tüm esnafımıza ve Akdeniz Çamlıbel Derneğimize destek oluyoruz. Yarın akşam Cumhuriyet Meydanı’nda da Buray’ın konseri var. Tüm Mersinlileri konsere bekliyoruz. Sokak festivalimiz Akdeniz ve Mersin’e hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Mersin Akdeniz Çamlıbel Derneği Başkanı Hüseyin Karlıklı ise “Çamlıbel’in yeniden canlanması, sokağımızın yeniden eski şaşaalı güzel günlerine dönmesi için yaptığımız bir organizasyon. Festival alanımızda 40’ın üzerinde çadır var. Çadırları da kadın girişimcilere tahsis ettik. Evlerinde ürettikleri ürünlerini sergiliyorlar. Şenlik alanımızda yerel sanatçılarımız konser verecek. Tüm Mersinlileri şenliğimize bekliyoruz. Katkılarından dolayı tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Pandemi tedbirleri nedeniyle 1 yıl ara verilen ve bu yıl 3’üncüsü gerçekleşen Çamlıbel Sokak Şenliği’nde, sokak gösterileri, konserler, turnuvalar, sportif ve sanatsal etkinlikler, yöresel lezzetler, DJ performansları, çocuk oyunları ve sürprizler 3 gün boyunca Mersinlilerle buluşacak. Sevilen şarkıcı Buray da Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alarak sevilen şarkılarını hayranları için seslendirecek.