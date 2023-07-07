Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, depreme dayanıksız olduğu ve tehlike arz ettiği için yıkılan merkez pazar yerinde tarihi gün yüzüne çıkartacak şekilde projelendirilen Çamlıbahçe Parkında başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Işık, “İnşallah en kısa sürede burayı şehrimize yakışan birçok hemşehrimizin gördüğünde çok beğeneceği ve rahat rahat burada zamanını geçirebileceği bir parka dönüştüreceğiz” dedi.

Alipaşa Mahallesinde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu, tehlike oluşturduğu için yıkılan merkez pazar yerinde tarihi gün yüzüne çıkartacak şekilde projelendirilen Çamlıbahçe Parkı’nda çalışmalar başladı. Kurban Bayramı öncesi etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle bayram sonrasına kalan hafriyat çalışmaları hızlı başlarken Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık proje alanında incelemelerde bulundu. Çamlıbahçe Parkı projesiyle ilgili çevre esnafını ve hemşehrilerimizi de bilgilendiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Uzun zamandan beri hazırlık ve ihale süreci devam eden ve son günlerde şehrimizde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle ancak başlayabildiğimiz şehrimizin merkezinde, merkez pazar yerindeki Çamlıbahçe Parkı imalatımız şu anda hızla devam ediyor, hafriyat çalışmalarına başlandı. İnşallah en kısa sürede burayı şehrimize yakışan birçok hemşehrimizin gördüğünde çok beğeneceği ve rahat rahat burada zamanını geçirebileceği bir parka dönüştüreceğiz. Buradan taşıyacağımız merkez pazarımızı da hemen 150 metre ileride yeniden yapacağımız alana taşıyacağız, kamulaştırma çalışmaları da bir taraftan devam ediyor. İnşallah orayı da en kısa sürede tamamlayıp, imalatına başlayıp hem bu bölgedeki pazar yeri ihtiyacını karşılayacağız hem de bu tarihi dokunun içerisinde pazar yıkıldıktan sonra ortaya çıkan bu güzel alanın şehrimize yakışacak şekilde değerlendirilmesi sağlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

En kısa zamanda projeyi tamamlamayı hedeflediklerini Başkan Işık, “Bu süreçte bizlere sabırla destek olan vatandaşlarımız başta olmak üzere özellikle pazarcı esnafımıza teşekkür ediyorum. Çünkü onların yıllarca ekmek parası kazandığı pazarın şehrimize yakışan bir şekilde dönüştürülmesinde elbette ki muvafakat vermeleri ve onların da mağdur edilmeden şehrimize hizmet vermenin sağlanması gerekiyordu. Anlayışları için teşekkür ediyorum. Bu mekânlar hepimizin ortak mekânı. Bir kez yapılıyor ve yapıldığında da uzun yıllar şehrimize hizmet verecek şekilde en güzel şekliyle şehrimize kazandırılması gerekiyor. Onun için bugüne kadar katkıda bulunan ve emeği geçen belediyemiz çalışanları ve paydaşlarımız başta olmak üzere şu anda yoğun bir mesaiyle burada çalışmalarını sürdüren yüklenici firmamızın çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Sağlıkla, kazasız ve belasız Rabbim burayı en kısa zamanda tamamlamayı ve hizmete açmayı nasip etsin” dedi.