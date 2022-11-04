Eskişehir’de bir ara sokakta işçi servisinin okul servisine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, camları patlayan aracın içindeki öğrenciler panik yaşarken, olayda kimsenin yara almaması sevindirdi.

Eskişehir’de bir ara sokakta işçi servisinin okul servisine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, camları patlayan aracın içindeki öğrenciler panik yaşarken, olayda kimsenin yara almaması sevindirdi.

Tepebaşı İlçesi Çamlıca Mahallesi’nde bulunan Behçet Necatigil Sokak’ta, sabah saatlerinde, iddiaya göre işçi taşıyan bir otobüs dar alanda geri manevra yaparken, oradan geçen ve öğrenci taşıyan servise çarptı. Çarpmanın etkisiyle içi öğrenci dolu olan servisin yan camları patladı. Çevredekilerin ve öğrencilerin büyük panik yaşadığı olayda şans eseri kimse yara almadı. Olayın şokunu belli bir süre üzerinden atmayan öğrenciler, başka bir araç ile okullarına taşındı. İki sürücü ise aralarında anlaştığı öğrenildi.