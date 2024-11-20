Teknoloji temizlik alışkanlıklarını da değiştiriyor. NASA’nın Mars incelemeleri için geliştirdiği araştırma robotlarından ilhamla geliştirilen robot süpürgeler ile başlayan ev temizliğindeki akıllı ev aletleri ürünlerini ve işlerini arttırmaya devam ediyor. Yüzey süpürme ile başlayan süreç silme ile devam ediyor. Yüzeyleri silen robot süpürgelerin yanına cam silme robotları eklendi.

NASA’nın Mars incelemeleri için geliştirdiği araştırma robotlarını örnek alarak geliştirilen robot süpürgeler ile başlayan ev temizliğindeki akıllı ev aletleri sektörü gelişmeye devam ediyor. Teknolojik gelişmelerin gündelik hayata girişi ile ev işlerini kolaylaşması hem zaman hem enerji tasarrufu hem de daha fazla güvenlik sunuyor. Ev temizliğinin belki de en tehlikeli işlerinden biri olan cam silme de artık robot temizleyicilere emanet edilecek. HUSSA Akıllı Cihazlar Grup Direktörü Engin Yılmaz, teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmanın önemli olduğunu belirterek, "Akıllı ev teknolojileriyle ev aletleri kullanıcısı için bir asistana dönüşüyor" dedi.

"Aradığın Teknoloji" sloganıyla pazara giren HUSSA’nın tanıttığı ilk ürünün cam silme robotu olduğunu belirten Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde her biri tasarımıyla öne çıkan ve yüksek standartları kullanıcılarla buluşturan robot süpürge ve giyilebilir teknoloji kategorisindeki ürünlerle portföyümüzü zenginleştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Minimalist tasarımıyla öne çıkan W BOT GT1 robotunun güçlü performansı ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle cam temizliğini daha hızlı, güvenli ve zahmetsiz hale getirdiğini belirten Yılmaz, cihazın özelliklerini de açıkladı: "2800Pa emiş gücü, 30 ml kapasiteli çift hazneli su deposu ve 500mAh dahili pili ile pratik ve etkili bir temizlik deneyimi sunuyor. Dahili pili, cihaz güç kaybı yaşadığı anlarda 25 dakika boyunca yüzeyde sabit kalmasını sağlıyor. Bunun yanında, güvenlik halatı sayesinde istenen noktaya bağlanması sayesinde düşme riskini tamamen ortadan kaldırıyor. Üç farklı temizlik modu, otomatik sınır algılama teknolojisi ve uzaktan kumanda özelliğiyle W BOT GT1, kullanıcıların temizlik sürecini tamamen kontrol altında tutmalarını sağlıyor. Ürün, sessiz çalışma özelliği ve kompakt tasarımıyla yaşam alanlarının konforunu artırıyor."

Yılmaz, “‘Aradığın Teknoloji’ sloganıyla çıktığımız bu heyecan verici yolda, teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Ürün portföyümüzü hayatı kolaylaştıran ürünlerle zenginleştirerek, tüketicileri yaşam alanlarını güzelleştiren akıllı ürünlerle tanıştıracağız. Satış sonrası hizmetlerde yurt genelinde etkin güçlü iş ortaklarımız ile hareket ediyoruz. Teknolojiyi hayatın doğal bir uzantısı haline getirerek, sadelikle sunacağız" dedi.