Uşak’ta bin 322 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Uşak’ta bin 322 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Cami görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Ö.D.’yi yakalayarak ifadesini almak üzere karakola getirdi.

İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan ve birçok suçtan sabıkası bulunan Ö.D. (30) isimli kadın cami cemaatine hakaretler yağdırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Uzun Mehmet Camii’nde meydana geldi.

Zonguldak’ta Uzun Mehmet Camii’nde Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen programda cami cemaatine hakaretler yağdıran kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.