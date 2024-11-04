Kahramanmaraş’ta depremde yıkılan caminin ayakta kalan minaresi ilginç bir görüntü oluşturuyor.

Afşin ilçesine bağlı Anzorey Mahallesi’nde 6 Şubat 2023’te meydana gelen Elbistan merkezli depremde camisi yıkılan minare tek başına ayakta duruyor. Anzorey Mahallesi Muhtarı Önder Kuşcu, "6 Şubat 2023’te merkez üstü Elbistan olan depremde Anzorey Camimiz yıkıldı, minaresi ise ayakta kaldı. Tek başına camisi olmadan dimdik ayakta duruyor. Minaremizi inşallah camisiz bırakmayacağız. Yıkılan Anzorey Camimizin yeniden yapımı için gerekli çalışmalara devam etmekteyiz” dedi.