Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bir caminin kubbesinde ayaklarına ip dolanması sonucu mahsur kalan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bir caminin kubbesinde ayaklarına ip dolanması sonucu mahsur kalan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Acıpayam ilçesine bağlı Karahöyük Avşarı Mahallesi’nde bir caminin kubbesinde bulunan leyleğin uçamadığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kubbede mahsur kalan leyleğin kurtarılması için çalışma başlattı.

Leylek doğaya salındı

Ekipler, merdivenle kubbeye ulaşarak mahsur kalan leyleği bulunduğu yerden kurtardı. Ayaklarına ip dolandığı için cami kubbesinde mahsur kaldığı anlaşılan leylek, veteriner tarafından sağlık kontrolleri yapıldı. Yapılan tedavinin ardından leylek ekiplerce doğaya bırakılırken, çevredeki vatandaşlar ise titiz çalışmalardan dolayı teşekkür etti.