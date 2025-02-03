SASKİ, 15 Temmuz Camili Mahallesi’nin atık su altyapısını güçlendirmek gayesiyle başlattığı 6 bin metrelik yeni hat projesine hız kazandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Adapazarı 15 Temmuz Camili Mahallesi’nin atık su altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerin yoğun mesai harcayarak yürüttüğü projenin yüzde 50’si tamamlandı. Son 3 bin metrelik kısmında çalışmaların devam ettiği proje tamamlandığında bölgenin atık su altyapısı güçlendirilecek, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir altyapı hizmeti sunulacak. Camili Mahallesi Köy İçi Mevkii’nde yürütülen çalışmalar kapsamında 5 bin 400 metre uzunluğunda atık su şebeke hattı ve 650 metre uzunluğunda terfi hattı inşa ediliyor. Bölgedeki suyun düzenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlamak için 200 parsel bacası ve bir adet paket terfi merkezi inşa edilecek.