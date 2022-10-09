Kütahya Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü’nün, Camiler ve Din Görevlileri Haftası ve Mevlid-i Nebi etkinlikleri çerçevesinde camilerde ve manevi mekanlarda buluşmalar tertipledi.

Kütahya Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü’nün, Camiler ve Din Görevlileri Haftası ve Mevlid-i Nebi etkinlikleri çerçevesinde camilerde ve manevi mekanlarda buluşmalar tertipledi.

Üniversiteli ve liseli kız öğrencilere yönelik cami ziyaret programı, Ulu Camide kılınan öğle namazı ile başladı.

Akabinde Paşam Sultan, İshak Fakih Camii ve Takvacılar Camii ziyaret edilip bu mekanlar öğrencilere tanıtıldı.

Son olarak Aile ve Dini Rehberlik Merkezi’nde gençlerle hasbihal edildi, ikramda bulunuldu. Programa KYK’da kalan üniversite öğrencileri büyük bir ilgiyle katılım sağladı.

Öğrenciler, bu güzel program için Müftülüğümüze, Gençlik Koordinatörlüğümüze, programa iştirak eden vaiz ve manevi danışmanlarımıza teşekkür ettiler.

Yeni dönem için, bu etkinlik ile Kütahya Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezinde (ADRM) her cumartesi saat 13.00 de devam eden Gençlik Sohbetleri de başlamış oldu.