Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde kırsal ve merkez mahallelerde bulunan camilerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Kurban Bayramı öncesinde sıklaştırılan cami temizlikleri, ekipler halinde gerçekleştiriliyor. Bayram öncesinde camilerin iç ve dış temizlikleri yapılırken, sürdürülen çalışmalarla vatandaşların ibadetlerini temiz, rahat ve sağlıklı bir ortamda yapmaları amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında halılar, pencereler, avizeler ve vatandaşların kullandığı tüm alanlarda titizlikle temizlik yapıldı.

Din görevlileri ve vatandaşlar da yapılan temizlik çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade ediyor.