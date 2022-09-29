Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, Camiler ve Din Görevlileri Haftasının bu yıl “Peygamberimiz, Cami ve İrşad” temasıyla kutlanacağını belirtti.

Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, Camiler ve Din Görevlileri Haftasının bu yıl “Peygamberimiz, Cami ve İrşad” temasıyla kutlanacağını belirtti.

Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolaysıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Müftü Aşık, “Allah’ın Habib-i edibi, İki Cihan Server-i Hz. Muhammed Mustafa’nın dünyayı teşriflerinin yıl dönümüne kavuşmanın sürur ve bahtiyarlığı içindeyiz. Doğumuyla dünyanın kasvetli ve buhranlı ortamına adeta bir merhamet, sükunet, saadet ve sadakat muştusu olarak gelen Peygamberimiz insanlığa sevgiyi, adaleti, hikmeti, merhameti, şecaati iyiye ve güzele ulaşmanın yollarını yaşayarak göstermiş, ümmeti için hakikate ulaşma yolunda bir meşale olmuştur. Peygamberlik öncesi özellikleri itibariyle Cahiliye dediğimiz dönemde bir çok insani değerin yok olduğu, insanlık adına dramların yaşandığı, insanların umutsuzluk ve karamsarlık içinde olduğu bir gerçektir. İşte böyle bir zamanda yaşam ve söylemleriyle içinde bulunduğu toplumu erdemli vasıflara ulaştırmak için çabalayan Peygamberimizin bu dönüştürücü, ıslah edici ve hayat verici vasfını bize, bizim dışımızdan, hakikati ortaya koyma cesareti gösteren İngiliz hikaye yazarı Bernard Shaw, ‘Hz. Muhammed eğer dünyaya tekrar geri dönse, bir kahve içimi kadar da dünyada kalsa, yaşantısı, söz ve öğretileriyle dünyayı düzene sokar giderdi’ diyerek bu hakikati dile getirmiştir” dedi.

Bu yıl Mevlid-i Nebi Haftasının Camiler ve Din Görevlileri Haftası’na da denk gelmesinin önemi ve anlamının büyüklüğüne işaret eden Aşık, “Bu vesileyle, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası 01 – 07 Ekim tarihleri arasında idrak edilecektir. Başkanlığımız, eskiden beri özelde milletimiz; genelde insanlık için, gündeme taşınması aciliyet kesbeden konuları halkımızın gündemine taşıyıp bir farkındalık ve hassasiyet oluşturmayı hedeflemektedir. Bu vesileyle, toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu bağlamda, 2022 yılı Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasının teması ‘Peygamberimiz, Cami ve İrşad’ olarak belirlenmiştir. Hafta münasebetiyle ilimizde de cami sohbetleri, konferans, panel, TV, sosyal medya gibi platformlar üzerinden pek çok farklı etkinliklerle ‘Peygamberimiz, Cami ve İrşad’ konusu işlenecektir. Yaşamakta olduğumuz zaman diliminde her ne kadar salgının etkisi azalmakla birlikte yeni yeni varyantlarının çıktığı bir süreçte bizler için bir sekinet ve mutluluk kaynağı olan Mevlid-i Nebi Haftamız ile Camiler ve Din Görevlileri Haftamızı tebrik ediyor, tüm halkımızı yapacağımız programları TV ve sosyal medya üzerinden takip etmeye davet ediyorum. Mevlid Kandilimizin ailemize, çocuklarımıza, milletimize ve Alem-i İslam’a huzur, bereket, sukunet ve barış getirmesini, bizlerin ve tüm insanlığın bu salgın hastalıktan kurtulmasına vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.