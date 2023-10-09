Bursa Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, ’Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ münasebetiyle hem görevlilerle hem de cami cemaatiyle bir araya geldi.

Bursa Osmangazi Din Görevlileri Derneği Başkanvekili Lütfü Taşcı, Başkan yardımcıları Ömer Şahinoğlu ve Ayşegül Toprak ile birlikte camileri ve Kur’an kurslarını gezerek din görevlilerini ziyaret eden Uzun, "Camiler, toplumumuzu bir arada tutan en önemli mabetlerdir. Din görevlileri, camilere sahip çıkarak, mahalle sakinlerinize sadece mabetlerin kapısını değil, gönül kapılarını açarak hizmet ediyor" dedi.

Hafta boyunca emekli din görevlilerinin yanı sıra hastanelerde tedavi görenler de unutulmadı.