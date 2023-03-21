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Körfez Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent genelindeki camiler, mescitler ve cemevinde çalışmalarını sürdürüyor. İbadethanelerin temizliğini yapan belediye ekipleri, Ramazan ayı öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler 82 cami, 7 mescit ve 1 cemevi içinde bulunan halıları profesyonel makinelerle süpürüp, yıkadı. Ekipler, tuvaletlerin, ayakkabılıkların ve camların temizliğini de gerçekleştirdi.

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