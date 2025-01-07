DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Arapçiftliği Mahallesi’nde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Cami ekipler tarafından temizlendi.

Düzce Belediyesi camilerin temizliğine büyük önem veriyor. İbadet alanlarının daha ferah ve temiz bir ortamda hizmet vermesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen temizlik, caminin her köşesinde titizlikle yapıldı. Bu çalışmalar, hem cemaatin huzurlu bir ortamda ibadet etmesine imkan tanırken hem de camilerin uzun ömürlü olmasına katkı sağlıyor.

Camilerin temizliği, sadece fiziksel değil, manevi temizlik açısından da önemli bir anlam taşıyor. Düzce Belediyesi tarafından yürütülen bu temizlik faaliyetleri, camilerin daha düzenli ve hijyenik bir hale gelmesini sağlıyor.