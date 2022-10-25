Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kayseri’de camilerin aydınlanma ve ısınma ihtiyacını karşılayacak güneş enerjisi paneli projesi ilk olacak ve inşallah diğer illere de örnek olacak” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kayseri’de camilerin aydınlanma ve ısınma ihtiyacını karşılayacak güneş enerjisi paneli projesi ilk olacak ve inşallah diğer illere de örnek olacak” dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Erbaş, Kayseri’deki camilere yapılacak olan güneş enerjisi panelleri ile camilerin ısınma ve aydınlanma ihtiyaçlarının karşılanacağını söyleyerek, "Kayseri’ye çok defa geldim. Ancak bugün ki gelişimiz hakikaten hayırlara vesile olacak bir ziyaret. Öncelikle şimdiye kadar hiçbir ile nasip olmayacak yoğunlukta bir program gerçekleştireceğiz. Hiçbir ilde 800 kadar hafız kardeşimizin merasimini yapmadık. Hakikaten bu Kayserimiz için ve ülkemiz için çok büyük bir zenginlik. İnşallah hafızlık merasiminde kendileri ile beraber olacağımız gençlerimiz, gelecekte ülkemiz için çok faydalı hizmetler yapacaklardır. Yine çeşitli açılışlarımız olacak. Özellikle camilerimizin aydınlanma, ısınma ihtiyaçlarını gidermek için bir hayır sahibimizin, güneş paneli isimli bu projeyi üstlenmiş olması ve Kayseri’de bütün camilerimizin hem ısınma hem de aydınlanma ihtiyacını bu şekilde giderilmiş olması hem devlet bütçesine bir katkı olacak hem de Cenab-ı Hakkın bütün kainata nasip etmiş olduğu güneş enerjisini faydaya dönüştürmüş olacağız. Kayseri’de ki bu proje diğer illerde örnek olacak. Bunu çok önemsiyoruz. İnşallah o projenin temelini de atacağız” ifadelerini kullandı.