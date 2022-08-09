DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü bünyesinde devam eden camilerdeki Kuran kurslarında ki öğrencilere yönelik futbol turnuvası düzenlendi. Turnuva da her iki kategoride de Çalıcuma Cami öğrencileri şampiyon oldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü bünyesinde devam eden camilerdeki Kuran kurslarında ki öğrencilere yönelik futbol turnuvası düzenlendi. Turnuva da her iki kategoride de Çalıcuma Cami öğrencileri şampiyon oldu.

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Düzce merkezdeki camilerde devam eden yaz kuran kurslarında ki öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Müftülüğün gençlik koordinatörlüğü, son olarak futbol turnuvası düzenlendi. Düzenlenen turnuva 2 kategoride gerçekleştirildi. Bir çok caminin katılım sağladığı turnuvada finallerde çekişmeli sonuçlar yaşlandı. 10-12 ve 13-14 yaş kategorilerinde gerçekleştirilen finallere damgayı ise Çalıcuma Cami koydu. 10-12 yaş ve 13-14 yaş kategorilerinde Çalıcuma cami şampiyon oldu. Çamköy Merkez cami 10-12 yaş kategorisine ikinci olurken, 13-14 yaş kategorisinde Tevhit Cami ikinci Nusrettin Cami ise üçüncü oldu.