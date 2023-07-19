DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü yaz futbol turnuvası 14 takımın katılımıyla başladı.

Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen, Yaz Kur’an kurslarına katılan öğrencilerin kurslara katılımını artırmak, zararlı alışkanlıktan uzak tutmak ve enerjilerini din görevlilerinin rehberliğinde atabilmelerine imkan tanımak amacıyla düzenlenen "Yaz Futbol Turnuvası" Şehit Bayram Gökmen Mah. Taşlık Camii ve Koçyazı Mah. Zahidül Kevseri Camii arasında oynanan açılış maçı ile başladı.

Müftü yardımcıları Talha Demirkaya, Hasan İzmirli, Yavuz Horoz ve Derya Topalcık’da açılışta gençlere maç öncesi ahlak ve spor temalı kısa bir sohbet ettiler. Kısa sohbetin ardından başlama vuruşuyla turnuva başladı. Turnuvada 10-12 ve 13-14 yaş kategorilerinde 2 farklı grup da toplam 14 takım şampiyonluk için mücadele verecek. Turnuva sonunda şampiyon olan takımlara kupa ve dereceye giren öğrencilere madalya verilecek.