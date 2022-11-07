Oltu’da yapımı devam etmekte olan Cami inşaatına destek olmak için gönüllü bayanlar Oltu kalesi meydanında hayır çarşısı kurdular.

Oltu’da yapımı devam etmekte olan Cami inşaatına destek olmak için gönüllü bayanlar Oltu kalesi meydanında hayır çarşısı kurdular.

Oltu Yasin Haşimoğlu mahallesi Ahmet Yesevi caddesi üzerinde inşaatı devam etmekte olan Fatih Camisine yardım etmek için Oltu Yasin Haşimoğlu mahallesi gönüllü bayanları kendi imkanları ile Kale meydanında hayır çarşısı kurdular.

Gönüllü bayanlar, evlerindeki yapmış oldukları su böreği, bazlama, kek, poğaça, baklava gibi birçok ürünü hayır çarşısında satışa sundular. Elde edilen gelirle mahallelerindeki caminin inşaatına destekte bulunacaklar.

Hayır Çarşısı sorumlularından Ayşe Karaca, “Mahallemize çok güzel bir cami yapılıyor. Mahallemizdeki gönüllü bayanları olarak çorbada bizimde tuzumuz olsun istedik. Evlerimize de pişirdiğimiz yiyeceklerimizi hayır çarşısında satışa sunduk. Hayır çarşımız kale meydanında 5 gün süreyle hizmet vereceğiz, bütün Oltulu hemşerilerimi hayır çarşısına bekliyoruz” dedi.