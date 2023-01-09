Gaziantep’te bir camiden kablo çalan 2 şüpheli şahıs tutuklandı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep’te bir camiden kablo çalan 2 şüpheli şahıs tutuklandı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Kılınçoğlu Mahallesi’nde bir camide meydana gelen kablo hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, kablo hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen O.Ş. ve H.Ş. isimli 2 şüpheli yakalandı.

Camiden kablo hırsızlığı anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.