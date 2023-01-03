Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi ve Erzurum Sorumlusu Sadık Çat, camide skandal poza çok sert tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi ve Erzurum Sorumlusu Sadık Çat, camide skandal poza çok sert tepki gösterdi.

Tasarımcı Eda Taşpınar’ın bir otelin içerisinde bulunan Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii’nde uygunsuz bir şekilde verdiği pozlar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, gelen tepkiler sonrası Taşpınar Instagram hesabından dini değerleri hiçe sayan fotoğrafları kaldırdı. Ancak sosyal medyada cami içerisindeki hadsiz fotoğraflarıyla ilgili olarak tepkilerde çığ gibi büyüdü.

Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi ve Erzurum Sorumlusu Sadık Çat, rezil paylaşıma çok sert tepki gösterdi. Sadık Çat, "Eda Taşpınar denen saygısız kişi, Hayatında belki de hiç gitmediği camilerimizin ne olduğunu bilmiyor galiba. Allahın evinde son derece cahilce ve çirkin pozlar vererek resim çekilip bunu da sosyal medyada paylaşması dini değerlere ne kadar uzak olduğunu gözler önüne seriyor. Bunlar dini değerlerimizle adeta alay ediyorlar. Bu alenen İslam’a ve Müslümanlara karşı hakarettir, küfürdür. Eda Taşpınar gibi birinin, cami ya da mescit içinde böylesine iğrenç poz verilemeyeceğini bilmemesine imkân ihtimal yok. Geçenlerde de bir çift cami içerisinde düğün merasimi yapmışlardı yine sosyal medyada fotoğrafları yayınlanmıştı bu ve buna benzer paylaşımlar ve camilerimizi bu denli basit göstermeye çalışanlar başta diyanet işleri Başkanlığı o caminin gerek imamı gerek cami görevlileri acil olarak soruşturma yapılıp onlara da gereken cezai işlem uygulanmalı dahasa Görevlerinden uzaklaştırılmalıdır. Buradan yetkililere sesleniyorum bu ve bunun gibi şahıslara en ağır ceza uygulanması için başta diyanet işleri Başkanlığı olmak üzere iktidar kanadının da gerekeni yapması için bekliyor ve takipçisi olacağımızı buradan bildiriyorum" dedi.