Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde cami cemaatine ve köylerden ilçeye gelen vatandaşlara ücretsiz 3 bin fidan dağıtıldı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İhsangazi Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde fidan dağıtımı yapıldı. İhsangazi ilçesindeki İhsangazi Merkez Camii önünde namazdan sonra camiden çıkan cemaate, köylerden gelen vatandaşlara ve okullarda öğrenim gören öğrencilere ücretsiz 3 bin ceviz, kiraz, adaçayı, kuşburnu, karaçam, sarıçam, elma ve erik fidanı dağıtıldı.

Ormancılık Haftası’nda birçok etkinliğe imza attıklarını söyleyen İhsangazi Orman İşletme Müdürlüğü Kirazlı Orman İşletme Şefi Kağni Özdarçın, “21 Mart’ta Ormancılık Haftası’nı kutluyoruz. Ormancılık Haftasında etkinliklerimiz oluyor. Okullarımızda öğrencilerimize ormanlarımızın ve ormancılığın önemini anlatıyoruz. Ormancılık faaliyetleriyle ilgili yaptığımız çalışmalardan bahsediyoruz. Şu anda da vatandaşlarımıza ilçemizde fidan dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Ormancılık Haftasını bu tür etkinliklerle tamamlıyoruz” dedi.

Didan dağıtımlarının diğer ilçelerde de gerçekleştirildiği öğrenildi.