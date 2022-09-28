Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli D.K., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi süren imam M.K.’nın da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, 26 Eylül günü Bahşılı ilçesindeki Yeşil Camii’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aile meselelerinden dolayı aralarında husumet olan D.Y., öğlen namazı sonrası imam M.K.’yı (56) camide tabancayla 3 el ateş açarak yaraladı. Cemaatin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen D.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde kayınbiraderi olan imamı, camide tabancayla yaralayan şahıs tutuklandı.

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