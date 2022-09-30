Manisa’da cuma namazı sırasında fenalaşarak yere yığılan bir vatandaşa ilk müdahaleyi Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca tarafından yapıldı.

Manisa’da cuma namazı sırasında fenalaşarak yere yığılan bir vatandaşa ilk müdahaleyi Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca tarafından yapıldı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Saruhanbey Camiinde cuma namazı sırasında bir vatandaş fenalaşarak yere yığıldı. O sırada camide bulunan Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca vatandaşa ilk müdahaleyi yaparak önce çevredeki vatandaşların uzaklaşmasını sağladı ardından da 112 ekipleri gelene kadar vatandaşın nabız kontrolünü gerçekleştirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından kalp krizi geçirdiği tespit edilen vatandaş ambulansla Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Vatandaşın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.