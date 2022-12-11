Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı Boyundere Köyü Camisinde gece saatlerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı Boyundere Köyü Camisinde gece saatlerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Tut ilçesine bağlı Boyundere Köyü Camiinde gece geç saatlerde yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden köylüler, alevlere müdahale ederek durumu ise itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda cami içerisinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.