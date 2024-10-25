Eskişehir’de bulunan Yalaman Camii’nin üst katının tavanından sızan su leğenlerde biriktirilirken, kaçağın kısa süre sonra onarılacağı öğrenildi.

İstiklal Mahallesi Yalaman Sokak üzerinde bulunan Yalaman Camii’nin üst katının tavanından akan su tahribata neden oldu. Suyun caminin yanındaki lojmandan sızdığı öğrenildi. Suyun damladığı nokta naylon serildiği ve leğenlerin koyularak suyun biriktirildiği görüldü. Sızıntıdan dolayı kötü manzara ortaya çıktı.

Öte yandan, cami yönetimi, tavanındaki sızıntının kısa süre sonra onarılacağına dair bilgi verdi.