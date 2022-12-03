Gaziantep’te bir vatandaşın şadırvanda unuttuğu çantayı çalma anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep’te bir vatandaşın şadırvanda unuttuğu çantayı çalma anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Kasım 2022 tarihinde Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi’nde bulunan caminin avlusundaki şadırvanda abdest alan bir vatandaşın unuttuğu çantanın çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon neticesinde, çantayı çaldığı tespit edilen 1 şüpheli ile yanındaki arkadaşı yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıyan şüpheliler, yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

Şüphelilerden M.S. tutuklanırken, G.T. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.