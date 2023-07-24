Ankara’nın Akyurt ilçesinde cami kubbesine sıkışan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.

Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan Küba Camii’nin kubbesine bir leylek sıkıştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, caminin üstünden geçen yüksek gerilim hattını kesip leyleği kurtardı. Ayağı poşete takılmış olarak kurtarılan leylek, can havliyle uçup caminin bahçesine düştü. İtfaiye ekipleri tarafından önce su verilen leylek, tedavisi için veterinere götürüldü.