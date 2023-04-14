Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Merkez Camisi kubbesinde uzun yıllardır konaklayan ve bu sene kuluçkaya yatan leyleğin bozulan yuvası, Altınova Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla yerleştirildi. "Yuvası bizden, ismi sizden" diyen Belediye Başkanı Metin Oral, ilçe sakinlerinden isim önerilerini beklediklerini söyledi.

252 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü’nün bulunduğu Altınova ilçesi, göç yolundaki kuşların uğrak noktası olmaya devam ediyor. Her yıl yaz mevsimini geçirmek için bu yıl da ilçedeki Merkez Camisi’ne gelen leylek, yavrulamak için kuluçkaya yattı. Merkez Camisi’nin kubbesinde yapılan yenileme çalışması sonrası kendine yeniden yuva yapmaya başlayan leyleğe yeni yuvasını Altınova Belediyesi özel olarak yaparak yerine yerleştirdi.

“İsmini birlikte koyalım”

Daimi misafirleri leyleğin önümüzdeki haftalarda yumurtadan çıkacak olan yavrusunu yeni yuvasında büyüteceğini söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Yuvasını biz yaptık, ismini birlikte koyalım. Bereketin simgesi kabul edilen leylek dostumuz ve yavrusu da Altınova’mıza bereket getirsin” dedi.

Altınova’nın özellikle doğal güzellikleri ve bereketli toprakları ile Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Oral, 252 kuş türünün konakladığı Hersek Lagünü Engelsiz Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Alanı’na her yıl on binlerce ziyaretçinin geldiğini söyledi. Altınova Belediyesi, bu özel ve önemli merkeze gelen ziyaretçilere Türkiye’nin ilk ve tek ’Doğa Pasaportu’ veren belediye olma özelliğini de taşıyor.