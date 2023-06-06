Trabzon’un Maçka ilçesinde imamlık yapan 56 yaşındaki Atasu Yunus Emre Merkez Cami imamı Sait Topçu, 20 yılda biriktirdiği eşyaları eski tarihi evinde sergiliyor. Aralarında Ruslar’dan kalma kılıç, süngülerin yer aldığı tarihi objeleri tarihi evinin bir odasında sergileyen Topçu, ziyaretçilerin arasında yabancı turistlerin de bulunduğunu belirterek amacının tarih bilincini artırmak olduğunu kaydetti.

Sergilediği eşyalar arasında büyük dedesinin eşine Yemen’den aldığı başörtüsünün de olduğunu belirten Topçu, “Yaklaşık 20 yılda topladım. Bende hemen hemen hepsinin bir hikâyesi var. Bunlar arasında en eskisi büyük dedemin eşine getirmiş olduğu başörtüsü Yemen’de askerdi eşine hediye getirdi. İstanbul’da akrabalarımdaydı burayı bu şekilde yapınca onlarda bana getirip teslim ettiler. Ruslar Trabzon’da kalmıştı onlardan kalan süngüler, kılıç var bunların yanı sıra değişik kültürlerin eşyaları var. Osmanlı dönemine ait mezar taşları var. Halkımız mezar taşlarını yenilerken tarihini çöpe bırakıyor. Biz de aldık tercümesini yaparak burada sergiliyoruz" dedi.

Sergilediği tarihi eserleri duyanların gelip ziyaret ettiğini belirten Topçu "Zaman zaman burayı ziyaret edenler oluyor. Ziyaretçiler arasında yabancı turistlerde var en çok Araplar geliyor. Aldığım birçok eşyanın üzerini etiketliyorum. Bugün yarın eşya sahiplerinin yakınları oğlu, torunu geldiği zaman eşyasını geri alabilir. Bunları tarih bilinci olsun diye sergiliyorum. Eski tartı aletleri Osmanlı’nın terazisi Osmanlı’nın tuğrasının işlenmiş olduğu sini var. Emekli olduktan sonra buraya bir şekil vermeyi düşünüyoruz. Müze haline mi getiririz ? Yoksa başka bir yerde mi sergileriz henüz karar vermedim. Eşyaların hepsini odaya getirip üst üste koyduk pek görselliği yok ama tarihi anlattığı için önemi var” diye konuştu.