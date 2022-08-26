Kırşehir’de MÜASİAD tarafından başlatılan Cami Hamileri Projesi tamamlandı.

Kırşehir’de MÜASİAD tarafından başlatılan Cami Hamileri Projesi tamamlandı.

MÜSİAD Kırşehir Şubesi ve İl Müftülüğü iş birliğinde hayata geçirilen proje ile Kur’an kurslarına katılan öğrenci sayında artış yaşanırken projeye dernek üyeleri de gönüllü katılım sağladı. Yaklaşık 150 camide hamilik yapan MÜSİAD, çocuklara bisikletten tişörte kadar çeşitli hediyeler verilmesine de öncülük yaptı. Çocuklar için kurstan arta kalan zamanda halı saha turnuvaları, yüzme eğitimi ve piknik gibi organizasyonlar da yapıldı. Hoca Ahmet Yesevi Camisi’nde Kur’an kursu kapanış programına katılan derneğin Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, çok sayıda gönüllü iş insanının projeye destek verdiğini söyledi. Öz, "8 haftalık yaz Kur’an kursları tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileriyle yaptığımız yazışmalarda camilerimizdeki çocuk sayısında geçen senelere göre yüzde 30 artış olduğunun söylenmesi bizi sevindirdi. Projemize destek veren tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Projeye Esnaf Odaları Birliği ile TSO’da destek sundu.