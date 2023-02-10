Deprem felaketinde Hacılar Merkez Camii de hasar gördü. Caminin hasar gören minaresi de kontrollü olarak yıkıldı. Bugün cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar, Demokrasi Meydanı’nda buluştu. Kılınan namazda depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde hasar gören ve minaresi yıkılan caminin cemaati, cuma namazını meydanda kıldı.

Depremde hayatını kaybeden polis memuru ve eşi Kayseri’de toprağa verildi

Depremde hayatını kaybeden polis memuru ve eşi Kayseri’de toprağa verildi

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.