Adıyaman’da cami cemaatine aşure ikramında bulunuldu.

Muharrem aynı dolayısıyla Adıyaman İl Müftülüğü tarafından Cuma namazı sonrası aşure dağıtım etkinliği düzenlendi. Adıyaman İl Müftülüğü yan kısmında bulunan Emir Sultan Camiinde düzenlenen aşure etkinliğine Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Milletvekillerinden Resul Kurt, Mustafa Alkayış ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Protokolü kazanlarda bulunan aşureleri vatandaşlara kendi elleriyle ikramlarda bulundu. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte yaklaşık bin kişiye aşure dağıtıldı.