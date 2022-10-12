Galip Kasal’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay yerinde bulunan kişiler tarafından haber verilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kasal, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay, Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy camisinin çatısını onarmak isteyen Galip Kasal (37), çatıyı onardığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü.

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