Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde down sendromlu 53 yaşındaki İsmail Şenay, evinin yanında yer alan Batıkent Ebubekir Camii’nde vakit namazlarını eda ettikten sonra cami cemaatiyle şakalaşıyor, etrafına neşe saçıyor. Şenay, gününün çoğunluğunu camide dua ederek ve zikir çekerek geçiriyor.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan down sendromlu İsmail Şenay, çevresi tarafından “cami aşığı” ve “mescit kuşu” olarak tanınıyor. Şenay, sabah namazını kılmak için ağabeyi İdris Şenay ile birlikte Batıkent Ebubekir Camii’ne gidiyor. Namazını eda ettikten sonra evine dönen Şenay, kahvaltısını yaptıktan sonra tekrar caminin yolunu tutuyor. Saat 08.30 ila 09.00’da camiye giden İsmail Şenay, öğle namazına kadar burada dua ediyor, zikir çekiyor. Öğle namazından önce camide toplanmaya başlayan cemaat ile bir araya gelen Şenay, çeşitli sohbetlere katılıyor. Şenay, camide yüksek sesle konuşulduğunda ise güler yüzüyle cemaati uyarıyor, ortaya renkli görüntüler çıkıyor.

İmamı cemaatten kıskanıyor, yanına kimseyi yaklaştırmıyor

Batıkent Ebubekir Camii imamı Özkan Arıkan her gün öğle namazını kıldırmak için camiye geldiğinde İsmail Şenay kendisini sarılarak karşılıyor. Çok sevdiği cami imamını cemaatten de kıskanan Şenay, imamın yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Ortaya çıkan renkli görüntüler ise cemaat tarafından tebessümle karşılanıyor. Cemaatle şakalaşan İsmail Şenay, çocuklar gibi cami içerisinde eğleniyor. Öğle ezanının okunmasının ardından İsmail Şenay, cemaatle birlikte safa duruyor. Her gün öğle saatinde cemaatten bir vatandaş, İsmail Şenay’a yiyecek getiriyor. Namazın tamamlanmasının ardından kendisine verilen yemeği evine götüren İsmail Şenay, yiyeceği annesiyle paylaşıyor.

Akşam namazından sonra evine dönüyor

Öğle yemeğini evde yedikten hemen sonra camiye dönen Şenay, vatandaşlar ile sohbet ediyor, şakalaşıyor. İkindi namazını da her gün camide kılan Şenay, akşama kadar camide dua ve istirahat ediyor. Akşam vaktinin namazını da eda ettikten sonra evine dönen Şenay, yatsı namazı için tekrar camiye giderek ibadetini yerine getiriyor.

89 yaşındaki annesi Cevriye Şenay ile birlikte yaşayan İsmail Şenay, annesine ev işlerinde de yardım ediyor. Annesi uyumadan başını yastığa koymayan Şenay, komşuları ve mahalle sakinleri tarafından da çok seviliyor.

“İsmail’in bana bir yükü yok”

Anne Cevriye Şenay, oğlunu anlattığı İHA muhabirine, “İsmail’in bana bir yükü yok. (Gece) İsmail beni yatırmayınca yatağına girmez. Pijamalarımı getirir ve terliğimi çevirir. Hiç bana bir yükü yok İsmail’in. İsmail’in kimseye bir yaramazlığı yok. İsmail doğduğunda burnu ve kulağı hiç yoktu. Hiç kemiği yoktu. Doktor ‘Bunu denize koyacaksınız. Kuma gömeceksiniz. Kemikleri gelişecek. Yoksa evden çıkmaz. Yatalak kalır bu çocuk’ dedi. Onun dediğini tuttuk. 3,5 yaşında yürüttük. Bunun için Kuş Adası’nda bir arsa aldık. ‘Deniz yakın, kuma koyalım’ diyerek. Öyle uğraştık hacı amcanla ikimiz” dedi.

“Camiden ayrılmıyor”

Oğlunun zamanının çoğununu camide geçirdiğini belirten Cevriye Şenay, “Camiden ayrılmıyor, şimdi bir camisi var. Ağabeyleri boynuna kolye aldı, kaybolursa bilelim diyerek. İsmail’im çok iyi. Hiç bana yükü yok. Kendi üstünü kendi giyer. Sadece bir yıkamasını hora geçer, yapmıyor. Ah güzel İsmail’cim” diye konuştu.

“İsmail hocaya koşar sarılır, şakalaşırlar”

İsmail Şenay’ın ağabeyi İdris Şenay ise, “İsmail’e bakıyoruz, İsmail de annemize bakıyor. Camiye gelir. Bir tıraş olur, sakal tıraşı. Camiye çıkar oturur. İsmail’in günü camide geçer. Hoca gelir, İsmail hocaya koşar sarılır, şakalaşırlar. İsmail’i cemaat sever” dedi.

“İsmail’e para ver, almaz”

Kardeşinin çok güzey huylara sahip olduğunu aktaran İdris Şenay, “İsmail’e para ver, almaz. 50 lira ver atar. Gösterir ‘Oraya attım’ der parayı ama yiyecek getir, yer onu. Cami kuşu, camiden hiç ayrılmaz. Caminin önünde bankta oturuyor. Cemaat ve kimse yok. Karşıda bir komşumuz var. Öğretmen emeklimiz. ‘İsmail boş değil. İsmail camiye karşı dua yapıyor. Camiye karşı kendi kendine konuşuyor’ diyor” ifadelerini kullandı.

“İsmail, bize Allah’ın en güzel emanetlerinden bir tanesi”

Batıkent Ebubekir Camii imamı Özkan Arıkan ise, “İsmail, bize Allah’ın en güzel emanetlerinden bir tanesi. İsmail tabiri caizse kalbi mescitlere bağlı olan genci anlatan efendimiz Hazreti Muhammed’in buyurduğu gibi İsmail bizim için caminin gülü ve kuşu. Tabiri caizse camimizin adeta bir türbesi. İsmail sabah saat 08.30 ila 09.00 gibi gelir camimize, kendi tesbihatı var. Tespihini çeker, biraz istirahatini yapar ve duasını yapar” ifadelerini kullandı.

“Namazlarını hiç caminin dışında kılmaz”

Arıkan, “Cemaatimiz gelmeye başlayınca İsmail şakalaşmaya başlar. En son ben geldiğimde de benimle ayrı bir şakalaşmaya çalışır. Cemaat gelir bana sarılır ama beni paylaşmaz. Kendisi illa benimle şakalaşacak. İsmail bize çok güzel bir emanet. Namazlarını hiç caminin dışında kılmaz. Namaz vakitlerinden önce gelir. Sonra ben namaza durduğum zaman gelir, birinci rekatta sanki seferiymiş gibi çeker gider. İkindi namazına İsmail yine gelir” diye konuştu.

“Her saladan sonra ağlar”

İsmail Şenay’ın hayatının merkezinde cami olduğunu anlatan Arıkan, “İsmail bizim için ilahi söyler, zikir çeker, bazen de dua eder. Bizim ihtiyacımız olan o zaten. İsmail aynı zamanda çok da duygusal. Sala okunduğunda İsmail kapının dışına çıkıp, sala bittikten sonra benim yanıma gelir ağlar. Büyük ihtimal rahmetli babasını özlüyor ya da başka bir duyguya kapılıyor ki her saladan sonra ağlar” şeklinde konuştu.

“Kandil gecelerinde biz duamızı yaptıktan sonra İsmail dua eder”

İsmail Şenay’ın kandil gecelerini de hiçbir zaman unutmadığını dile getiren Arıkan, “Her perşembe akşamı İsmail, ‘bugün temizlik yapacağını, banyo olacağını ve yarın cuma olacağını’ söyler. Bir gün öncesinden haber verir. Kandil gecelerinde biz duamızı yaptıktan sonra İsmail dua eder” dedi.

“Birkaç cemaatinin namaza başlama vesilesi”

Cami cemaatinden herkesin İsmail Şenay’a alıştığını söyleyen Arıkan, “Bence buradaki birkaç cemaatin namaza başlama vesilesi. İnsanlarımıza Allah böyle bir vesile verince İsmail’in bize olan emanet haliyle, konuşmadığı halde camiden çıkmayan İsmail, ‘Ben neden 5 vakit namazımı kılmıyorum’ diyerek adeta İsmail birilerine namaza başlatma vesilesi oluyor. Biz İsmail’i, İsmail de bizi çok seviyor” ifadelerini kullandı.