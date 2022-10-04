Türkiye genelinde gerçekleştirilen Müsilaj-2 Operasyonu’nda İzmir’de ’Camgöz’ ve ’Beldekler’ çetelerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Müsilaj-2 Operasyonu’nda İzmir’de ’Camgöz’ ve ’Beldekler’ çetelerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütleriyle mücadele çerçevesinde, sahil şeridinde yaşayanların üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet kullanarak kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan, ülke turizmini olumsuz etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah sağlayan suç gruplarına yönelik cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinesinde harekete geçildi. Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla, Mersin, Bursa, Çanakkale, Samsun, Hatay, İstanbul, Ordu, Tekirdağ, Giresun, Kastamonu, Bartın, Düzce, Rize ve Zonguldak olmak üzere 20 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri çerçevesinde yağma, tefecilik, tehdit, kasten öldürme" suçlarını işleyen 12 organize suç örgütü tespit edildi. Ayrıca söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçunu işleyen, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturan 27 suç grubu belirlendi. Bunun üzerine cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 233 şüphelinin yakalanması için 30 Eylül sabahı eş zamanlı "Müsilaj-2 Operasyonu" düzenlendi.

20 şüpheli yakalandı

Operasyon çerçevesinde, İzmir’de iki organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ’Camgöz’ ve ’Beldekler’ çetelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda her iki örgüt adına çete faaliyetleri yürüttükleri belirlenen toplam 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9’unun Beldekler, 11’inin ise Camgöz çetesi adına faaliyet yürüttüğü öğrenilirken, emniyete götürülen şüphelilerinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

10 çete üyesi tutuklandı

Polisteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden 1’i emniyetteki ifadesinin ardından salıverilirken, 19’u dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 9’u serbest bırakıldı.