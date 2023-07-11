Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, İtalya Camerino Üniversitesi’nden (UNICAM) Prof. Dr. Emanuele Tondi, Prof. Dr. Stefano Mazzoli ve Prof. Dr. Andrea Dall’Asta ile araştırmacılar Dr. Fabio Micozzi, Dr. Flavio Stimilli, Dr. Tiziano ve Giorgio Valentini’den oluşan Araştırma Grubu’nu kabul etti. UNICAM Araştırma grubu ve ATÜ’lü Akademisyenler, 6 Şubat’ta gerçekleşen depremleri yerinde inceleyerek ortak çalışma yürütecek.

UNICAM ve ATÜ arasında yürütülen iş birliği, KreativEU Konsorsiyumu çerçevesinde gerçekleştiriliyor. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilerini inceleyecek olan ekip, ATÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu, İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Aksay tarafından desteklenecek. Hatay ilindeki incelemelerde, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Jeoloji Mühendisi Murat Alkaya’nın da yer aldığı ifade edildi.Sismik tehlike değerlendirmesi ve ilgili alanlarda araştırmayı teşvik etmeyi maksatlayan disiplinler arası ekibin, jeolog ve mühendislerden oluştuğu kaydedildi.

Çalışma hakkında bilgi veren Grubun Koordinatörü Prof. Dr. Emanuel Tondi, araştırmanın Antakya ve Malatya arasındaki geniş bir alanda gerçekleşeceğini söyledi. Tondi, bu doğal fenomenin çevre üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için son derece önemli bir vaka çalışmasını temsil ettiğini belirtti.

UNICAM Araştırma Grubu’nun alanında önemli çalışmalar yapan akademisyen ve uzmanlardan oluştuğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Mehmet Tümay, ATÜ olarak UNICAM ile ortak bir çalışma yürütmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Araştırma grubunu, rektörlük makamında ağırlayan Tümay, ekibe çalışmalarında başarılar diledi.