DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Meclisinin önceki dönem meclis üyelerimden Ramazan Kurban hayatını kaybetti.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, önceki dönem meclis üyesi Ramazan Kurban’ın vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Arslan, “Önceki dönem çalışma arkadaşımız Ramazan Kurban’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. 2014 -2019 yılları arasında birlikte çalışmıştık. Meclis Üyemiz, ilçemize hizmet etmek için gece gündüz çalışan çok çalışkan, beyefendi bir arkadaşımızdı. Bu vefat haberi bizleri çok üzdü. Kendisine bir kez daha yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kendisini çalışkanlığı ve hizmetleri ile her daim hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun” dedi.

Hayatını kaybeden Ramazan Kurban’ın cenazesinin bugün saat 15.00’de Akpınar Mahalle Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Boyalı Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.