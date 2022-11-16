Denizli’de havası ve yüksek rakımda yetişmesi nedeniyle farklı bir damak lezzeti olan Çameli cevizinin hasadı tamamlandı. Geçen yıla oranla hasadın bol, ürünlerin kaliteli olması çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Denizli’de havası ve yüksek rakımda yetişmesi nedeniyle farklı bir damak lezzeti olan Çameli cevizinin hasadı tamamlandı. Geçen yıla oranla hasadın bol, ürünlerin kaliteli olması çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Denizli’nin Çameli ilçe genelinde 15 bin dönüm arazide bin 100 ceviz üreticisi bu seneki hasadını tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi destekleri Çameli Belediyesi işbirliği ile 2014 yılından bu zamana kadar 200 bin ceviz fidanı dağıtılan üreticiler, bu yıl yaklaşık 3 bin ton rekolte elde etti. Geleneksek yöntemlerle uzun sırıklar yardımıyla silkelenerek yere düşürülen cevizlerin yanı sıra, büyük bahçelerde ise teknolojik tarım aletleri kullanılarak hasat gerçekleştiriliyor. Bir süre beklettirilen cevizler özel makineler ya da el yardımı ile yeşil kabuklarından ayrıştırılıyor. Ceviz ağaçları büyüklüğüne göre 20 ila 100 kilo mahsul veriyor.

Talep yüksek

İşlemler sonrasında bir iki hafta kurumaya bırakılan cevizlerin bir kısmı kışın tüketilmek üzere ayrılırken, çoğunluğu ise Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Mevsim ve bereketli toprakları ile doğal yetişen cevizler; kalitesi, aroması ve lezzeti ile diğer cevizlerden ayrılıyor, daha çok talep görüyor. Gölgede kuruyan cevizler ise güneşte kurutulanlara oranla içerisinde daha çok aroma ve yağ barındırıyor.

“Bir bebek gibi yetiştirilen cevizin zahmeti de çok”

Cevizin bir bebek gibi yetiştirildiğini belirten üretici Mehmet Genç, “Cevizin hasadından sonra cevizin kış bakımına geçilecek. 2-3 ay sonra bordo bulamacını atacağız. Mart ayın da budama işlemine geçilecek. Yine onun arkasından ilaçlama dönemleri başlıyor. 3 defa kurt ilacı veriyoruz. Bunun yanında diğer hastalıklar zuhur ederse o hastalıklara karşı da yine ilaç kullanmak zorunda kalıyoruz” dedi.

"Bir teneke ceviz 450 liraya satılıyor"

Çiftçi Mehmet Genç ise “Cevizleri hasat etmeye Ekim ayının ikinci haftası itibariyle başlıyoruz. Yağmur yağarsa işimiz daha da kolaylaşıyor, cevizler daha erken açıldığından dolayı daha kolay düşüyor. Makineyle hasat yapıyoruz. Cevizlerimizin gelecek sene gözleri kırılmaması için. Cevizlerimizi silktikten sonra sulu soyma makinesiyle soyup gölgede kurutuyoruz. Güneşte de kuruyor tabi ceviz. Fakat iç aroması yağı uçucu olduğundan dolayı güneşte tadı bozuluyor ve iç rengi daha sarımsı oluyor. Gölgede kurutulduğunda daha beyaz oluyor ve satışa daha iyi gidiyor” dedi.