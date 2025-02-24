Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Lokman Atasoy ve beraberindeki heyet, Çameli’nin Cittaslow (Sakin Şehir) sürecine dair önemli görüşmeler ve incelemelerde bulundu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen program, Çameli Taş Konaklarda düzenlenen bilgilendirme toplantısıyla başladı. Toplantının ardından misafirlere ilçenin yöresel tatları sunuldu ve büyük beğeni topladı. ) - Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Lokman Atasoy başkanlığındaki heyet, ilçenin çeşitli noktalarında incelemelerde bulundu. İlk olarak Çameli Pazaryeri ve Çameli Yerel Eylem Grubu (ÇAMYEG) ziyaret edilerek, proje danışmanı Emirhan Akşit tarafından dernek çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra Çameli Üreten Kadınlar Derneği Satış Ofisine geçildi. Burada ilçeye özgü el emeği ürünler sergilendi ve Çameli Halk Eğitim Müdürü Mehmet Erkan tarafından ürünler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Heyet, Çini Sanatı Atölyesini ziyaret ederek, usta öğretici Nezahat Dikilitaş’tan çini sanatı hakkında bilgi aldı. Burada konuklara el emeği hediyeler takdim edildi. Kültürel mirasa sahip çıkmak adına yapılan bir diğer ziyaret ise Hayri Dev Kültür Merkezi ve Hayri Dev Müzesi oldu. UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü sahibi Hayri Dev’in hayatı ve sanatı anlatılarak müze gezildi.

Ardından Çameli Gençlik Merkezi ziyaret edilerek Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Dağlı tarafından bilgilendirme yapıldı. Çameli Kaymakamlığı’na geçilerek Kaymakam Talha Tunahan Yıldırım ile görüşüldü ve kendisine Lokman Atasoy tarafından hediye takdim edildi. Son olarak Çameli Belediyesi ziyaret eden heyete, Belediye Başkanı Cengiz Arslan tarafından ilçeni doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgiler verildi. Belediye binası önünde toplu fotoğraf çekiminin ardından ilk gün programı tamamlandı.

Heyet, ziyaretin devamında Gökçeyaka Mahallesi’ne geçerek, Çameli Halk Eğitim Merkezi Bağlama Atölyesi’ni ziyaret etti. Burada ilçeye özgü 3 telli bağlamanın yapım süreci aktarıldı ve yöresel ürünler tanıtıldı. Ardından Elmalı Mahallesi’ndeki alabalık üretim çiftlikleri gezildi, alabalık üretimi ve doğal yaşam alanları hakkında bilgi alındı. Bölgedeki Doğal Su Değirmeni yerinde incelendi.

El emeği ürünlerin yaşatıldığı Yöresel Kilim ve Bez Dokuma Atölyesinde kadınların ilmek ilmek dokuduğu geleneksel motifler tanıtıldı. Burada Elmalı Kadın Kooperatifi Başkanı Firdevs Eriş, heyete yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretin sonunda misafirlere el emeği hediyeler takdim edildi. Daha sonra Elmalı Mahallesi Bağ Evleri ziyaret edilerek, doğal yaşam alanları hakkında bilgiler alındı.

Gastronomi alanında büyük öneme sahip yöresel lezzetlerimiz de bu ziyaretin önemli bir parçası oldu. Elmalı Mahallesi Muhtarı Fatih Maden, misafirlerimize ilçemize özgü tatları sundu ve ürünler tam not aldı.

Heyet, Çameli’nin doğal güzelliklerini, kültürel değerlerini ve sürdürülebilir yaşam anlayışını büyük bir takdirle karşıladı. Çameli’nin Cittaslow (Sakin Şehir) unvanı alma sürecinde çok başarılı bir doğal ilçe olduğu ifade edildi.

Yapılan inceleme ve görüşmeler hakkında bilgi veren Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Çameli, Cittaslow ile geleceğe yürüyor. Çameli’nin Cittaslow sürecine katılımıyla doğal ve kültürel değerler korunacak, sürdürülebilir turizm ile yerel ekonomi güçlenecek, huzurlu ve kaliteli bir yaşam arayanlar için cazip bir destinasyon haline gelecek. Ziyarete katılan Cittaslow Türkiye Ağı Teknik Koordinatörü Lokman Atasoy, Teknik Koordinatör Dr. Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç ve değerli heyet üyelerine ilçemize verdikleri destek ve nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz. Çameli’yi sakin şehir unvanına kavuşturmak için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor" dedi.