Çameli Belediyesi’nin 70 milyon Tl olarak belirlenen 2023 yılı bütçesi, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

Çameli Belediyesi’nin 70 milyon Tl olarak belirlenen 2023 yılı bütçesi, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

Denizli Çameli Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi, Ekim ayında belediye meclisinde yapılan görüşmelerin ardından oy birliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediye Meclisin Kasım ayı ikinci birleşim toplantısında, Çameli Belediyesinin 2023 yılı bütçesi 70 Milyon olarak onaylandı.

Bütçe ile ilgili konuşan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Çamelili hemşerilerimizin bir kuruşunu heba etmeden yine vatandaşlarımız için harcamaya özen göstereceğiz. 2023 yılı bütçesine katkı sunan meclis üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bütçemiz ilçemize ve belediyemize hayırlı olsun” dedi.