Denizli’nin Çameli ilçesinde belediyenin öncülüğünde düzenlenen Ramazan kampanyası çerçevesinde hazırlanan gıda kolileri, tırlarla afet bölgesine doğru yola çıktı.

Depremin ilk anından itibaren depremzedeler için çeşitli yardım çalışmalarını organize eden Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve Çameli halkı tarafından Ramazan Ayı münasebetiyle hazırlanan Ramazan gıda kolileri deprem bölgesine gönderildi. “Ramazan’da Bir Kolisi Benden Kampanyası” düzenlenerek vatandaşların hazırladığı Ramazan gıda kolileri Hatay İskenderun’a dualar eşliğinde gönderildi.

Yardımların devam edeceğini belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, bu günlerin beraberlik ve dayanışma duygusuna en fazla ihtiyaç duyulduğu zaman olarak yorumladı. Hayırseverlerin desteklerini depremzedelere ulaştırabilmek için tüm enerjileriyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.