Denizli’nin Çameli ilçesinde belediyenin öncülüğünde düzenlenen kampanya çerçevesinde yemin edilen odunlar, tırlarla afet bölgesine doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve ’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin ardından Çameli ilçesindeki yardım kampanyaları devam ediyor. Hayırsever Çamelililerin katkıları ile toplanan ve uygun bir şekilde kesilerek çuvallanan odunlar, tırlara yüklendi. İlçe halkı tarafından deprem bölgesindeki hava şartları sebebiyle doğan yakacak ihtiyacı bir nebze de olsa karşılanmaya çalışıldı. Tıra yapılan yüklenmelerin tamamlanmasının ardından odunlar afet bölgesine doğru yola çıktı.

“Bu süreçte düzenli ve ihtiyaç odaklı davranmamız gerekiyor”

Depremzedelere her türlü yardımı yapma gayreti içerisinde olduklarını belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Bu süreçte düzenli ve ihtiyaç odaklı davranmamız gerekiyor. Deprem felaketinin ardından AFAD koordinasyonunda bölgede başlattığımız çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Gıdadan giyime, battaniyeden temizlik malzemelerine kadar depremzedelerin ihtiyaç duyduğu her şeyi bölgeye ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Bu soğuk kış günlerinde en çok ihtiyaçlardan birisi de ısınmadır. Vatandaşlarımızın bizlere ulaştırdıkları odunları, arkadaşlarımız çuvallayıp tırlara yükleniyor. İnşallah dün olduğu gibi bugünde yarın da depremzede kardeşlerimiz için yardımlarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.