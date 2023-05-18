DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli ilçesinden, 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 66.05, AK Parti’ye ise yüzde 54 oranında oy çıktı.

Çameli ilçesinin bu başarısını dile getiren AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör; ’’Denizli’mizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 66.05, AK Parti’ye ise yüzde 54 oy oranıyla rekor bir destek veren tüm Çamelili hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bizler Bu zamana kadar daima milletimize inandık, milletimize güvendik. Bizleri bu yolda yalnız bırakmayan başta AK Parti Çameli İlçe Başkanımız sayın Cengiz Yılmaz ve yönetimine, Cumhur İttifakımızda bulunan tüm başkanlarımıza, Belediye Başkanımız sayın Cengiz Arslan’a, Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarımız ve yönetimine, Meclis üyelerimize ve tüm Çamelili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.

İkinci tur seçimleri öncesi Denizlililere çağrıda bulunan Başkan Güngör; ’’28 Mayıs’ta 2. turu yapılacak olan seçimlerde de halkımız bizi yalnız bırakmayarak 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Bizler buna inanıyoruz. Denizli’miz, Türkiye Yüzyılında da daha güçlü ve hedeflerine adım adım ilerleyen bir şehir olarak Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacaktır." dedi.