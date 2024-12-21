Denizli’nin Çameli ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kültür şölenine dönüştü. Yeme içmenin dışına çıkararak Çameli’nin Masıt kültürünü öğrenen öğrencileri Kaymakam Talha Tunahan Yıldırım ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan yalnız bırakmadı.

Çameli Atatürk İlköğretim Okulu, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel kültür şöleni havasında unutulmaz bir programa ev sahipliği yaptı. İlçenin geleneksel değerlerinin tanıtıldığı etkinliğe Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Etkinlikte çok sayıda yerel ürün ve kültürel unsur sergilenerek, UNESCO’nun “Yaşayan İnsan Hazinesi” unvanına sahip sanatçı Hayri Dev anıldı. Çameli yöresine ait Gökçeyaka Masıt Kırığı kültürü ezgilerinin Muhammet Koç ve Hüseyin Koç tarafından üç telli ve bağlama ile çalındığı etkinlikte, Zeki Akyol ve Eser Erten’in yöresel halk oyunlarını beğeniyle izlendi. Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Yusuf Çelik ve Müdür Yardımcısı Buse Akyol, Kaymakam Yıldırım ve Belediye Başkanı Arslan’a Çameli yöresine ait yerel ürünleri, geleneksel kıyafetleri ve geçmişten günümüze kullanılan eski eşyaları tanıttı.

Velilerden yerli ikramlar

Etkinlik sonrasında Okul Müdürü Yusuf Çelik rehberliğinde sınıflar gezildi. Veliler tarafından Yerli Malı Haftası’na özgü olarak hazırlanan yiyecek ve ürünler tanıtılarak tadımlar yapıldı. Geniş kapsamı nedeniyle adeta bir yöresel festival havasında geçen etkinlik, büyük bir beğeni topladı.

“Kültürümüzü tanıtıyoruz”

Kültürün gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret eden Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “İlçe Kaymakamımız ile birlikte Yerli Malı Haftasında öğrencilerimizi yalnız bırakmadık. Hazırlanan anlamlı etkinlikten dolayı okul idaresi, öğretmenler ve velilerimizi tebrik ediyorum. Bizim kültürümüzü yansıtan, yıllar öncesinde yaptığımız Yerli Malı Haftasına benzer bir etkinlik hazırlanmış. Çameli’ye özgü yöresel tüm ürünler burada sergileniyor. Ceviz ve fasulyemiz başta olmak üzere ürettiğimiz tüm ürünler buraya getirilmiş. İlçemiz adına düzenlenen bu etkinlik, Çameli’nin kültürünü ve ürünlerini ön plana çıkarmak adına son derece anlamlıydı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlikte sergilenen yöresel ürünleri bir araya getiren Müdür yardımcısı Buse Akyol da “Yeme içmenin dışında Çamelimizin kültürü de öğretmek istedik. Çameli Belediyemizin de desteğiyle çeşitli yerlerden kültürel eşyaları toparladık. Bunlardan bir sergi oluşturduk ve yöresel halk oyunlarımızı sergiledik. Bu sayede öğrencilerimiz ürünlerin yanı sıra kültürlerini de öğrenmiş oldular. Aslında bu tür etkinlikler geçmişten günümüzü bir köprü görevini üstleniyor. Çocuklarımız eski ile yeniyi kıyaslama imkanına kavuşuyor. Aileleri neler yaşamış, bunları görüp bugünkü yaşadıklarıyla kıyaslayabiliyorlar” diye konuştu.

Bu yıl ki Tutum, Yatırım ve Türk Malları haftasının temasını “Kültürümüz” olarak belirlediklerini kaydeden Okul Müdürü Yusuf Çelik ise şöyle konuştu:

“Hafta etkinlikleri genellikle meyve, sebze ve beslenme üzerinden gidiyordu. Bu yıl öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak adına Çameli Masıt Kültürünü ön plana çıkarmayı amaçladık. Öğrencilerimiz Masıt Kültürüyle tanıştılar. Hayri Dev’in mirası olan kültürümüzü devam ettirebilir isek etkinliklerimiz amacına ulaşmış olacak. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, ilçemizin kültürünü yansıtmak adına çok anlamlıydı. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz”