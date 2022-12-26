Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın girişimleri ile Karabayır Mahallesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan 9 adet tersip bentleriyle, yaşanabilecek su taşkınlarının önüne geçilecek.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın girişimleri ile Karabayır Mahallesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan 9 adet tersip bentleriyle, yaşanabilecek su taşkınlarının önüne geçilecek.

Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Karabayır Mahallesinde muhtar Mehmet Akdağ’ın talebi, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın girişimleriyle Devlet Su İşleri 21 Böle Müdürlüğü tarafından başlatılan tersip bendi yapımları başladı. Tamamlanan 9 bent ile mahalle sınırları içerisinde yer alan 2 bin dekar tarım arazisi, taşkınlardan korunmuş olacak. Tersip bentleri aynı zamanda yer altı sularının beslenmesi ve vatandaşların sulama suyundan kullanılmasını sağlayarak; Sarıkavak Çayı, Dalaman Çayı ve bunu besleyen diğer dere yataklarının taşkın riskini azaltılmasına imkan oluşturacak.

Tersip bendi, barajlama sayesinde suyun enerjisini kesiyor

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “İlçemizde afetlere karşı başlatılan önemli yatırımlardan birisi olarak sayılan dere ıslah çalışmaları aralıksız olarak devam ederek, benzer çalışmalar ilçemiz genelinde ve mahallelerimizde geçen tün dere yataklarına uygulanarak su taşkınlarının önüne geçilmiş olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.