DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçede devam eden tarımsal ve sulama yatırımları hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Sezayi Özdemir, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçe genelindeki arazilerde devam eden tarımsal çalışmalar ile ilçede yürütülmekte olan ve planlanan tarımsal projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Başkan Arslan bu görüşmenin ardından Devlet Su İşleri Denizli Şubesi Müdürü Kemal Özsoy ve yapımı devam eden Cumaalanı Göledinin yüklenici firmasının sahibi Serhat Bilgin’i makamında ağırladı.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Arslan, “Çameli’mizin içme ve sulama suyu hakkında planlanan DSİ projeleri ve doğal kaynaklarımızın oluşturduğu su havzaları hakkında istişareler gerçekleştirdik. Devlet Su İşleri Denizli Şubesi Müdürümüz Kemal Özsoy ve Cumaalanı Göledimizin yüklenici firması sahibi Serhat Bilgin’e ziyaretleri ve ilçemize hizmetleri için teşekkür ederiz” dedi.