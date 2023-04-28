Denizli’de imar, değişim, dönüşüm ve 18’inci madde çalışmalarını aralıksız sürdüren Çameli Belediyesi, 202 hak sahibine tapu sevinci yaşattı.

Yunuspınarı ve Yumrutaş Mahallelerinde yürüttüğü çalışmalarda 273.615 metrekarelik alanda 18. madde çalışmalarını tamamlayan Çameli Belediyesi, 202 hak sahibinin tapularının dağıttı. Tamamlanan çalışmalar çerçevesinde 202 kişiyi ilgilendiren 281 ayrı imarlı parsel ve 52 adet tarım vasfında tapu üretildi. Törene katılan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “1998 yılından bu yana, yapılan imar uygulamaları vatandaşlardan gelen itirazlar nedeniyle bozuluyordu. Hem planlı yapılaşmanın hem de hizmetin önünde engel olan bu sorunu kökten çözüme kavuşturmak için kolları sıvadık, tapu ve mülkiyet sorunu yaşayan her vatandaşımızın derdini ortadan kaldırmak için arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. İlçemizin hızlı, planlı ve sağlıklı gelişimi için özenli ve yoğun bir çalışma sergiledik” dedi.

Başkan Arslan yeni tapularının hemşehrilerine hayırlı olması temennisinde bulundu.